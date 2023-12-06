В Москве капитально отремонтировали более 9 тысяч фасадов жилых домов

С 2015 года власти российской столицы реализуют в городе одну из самых масштабных в мире программ капитального ремонта, которая включает в себя более 29 тысячи домов на общую площадь свыше 290 миллионов квадратных метров. С момента запуска проекта в Москве удалось восстановить более девяти тысяч фасадов жилых зданий.

Об этом рассказал заместитель главы столичного региона по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Он объяснил, как специалисты комплекса городского хозяйства приводят в порядок фасады в рамках программы капремонта.

“При восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором — заполняются герметиком межпанельные швы. После этого фасад грунтуется и окрашивается в два слоя”, — отметил заместитель мэра Москвы.

Чиновник подчеркнул, что для ремонта фасадов зданий специалисты используют краски, которые обладают высокими паропроницаемыми свойствами. Это позволяет обеспечить устойчивость к воздействию влаги и надолго сохранить цвет.

Кроме того, для каждого типа фасада подбирается специальная технология, с помощью которой можно в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик дома. К примеру, кирпичные фасады обязательно подвергаются гидрофобизации. Современный метод обработки защищает от разрушительных процессов, связанных с попаданием воды.

Для капитального ремонта фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, специалисты используют полимерцементные смеси на армирующих сетках. Обновленный по такой технологии фасад может прослужить не менее 30 лет, что подтверждают многочисленные испытания и исследования.

Ранее “Дни.ру” сообщали, что в рамках масштабной программы капремонта в Москве привели в порядок почти 90 домов в стиле модерн. К ним можно отнести знаменитые дом купца Лобачева, а также доходные дома графа Владимира Татищева и Ивана Шагурина.

Важно отметить, что к модернизации каждого объекта специалисты подходят трепетно, с учетом всех конструктивных особенностей. А современные технологии помогают им детально и бережно воссоздать все декоративные элементы и цвета.