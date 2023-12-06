Столовая ИК-2 в Покрове получила звезду Michelin

Столовая исправительной колонии №2 в Покрове (Владимирская область) стала первым в отечественной пенитенциарной системы заведением общепита, удостоенной звезды Michelin – награды самого известного в мире ресторанного рейтинга.

Изначально группа знаменитых ресторанных критиков во главе с Джеффри Спенсером прибыла в колонию с целью посетить одного из её постояльцев, но, узнав, что учреждение строгого режима не позволяет навещать заключённых, делегация направилась в столовую и осталась очень довольна её меню и качеством блюд.

В начале трапезы гостей ожидал суп Буйабес, затем вместе с французскими винами критикам подали блины с белужьей икрой, амюз-буш, карпаччо, фуагра, рататуй и лобстеры. На десерт рестораторы отведали фирменное блюдо шеф-повара колонии – белый шоколад с черной икрой и божоле.

«Это у вас так питаются все заключённые?» – поинтересовался Спенсер.

Шеф-повар Григорий Круговой ответил, что рестораторам подали слегка урезанное меню, ведь из-за санкций и усложнения логистики, в исправительное учреждение вовремя не поступил груз с питайей – этот фрукт дают заключённым на полдник.

Эксперты «Красного гида» решили присвоить заведению звезду Michelin – она украсила вход колонии вместе с надписью «Приходи – накормим».

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