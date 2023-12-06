 

Daily Wire – членство Украины в НАТО — абсолютно безумная идея

06.12.2023, 18:30, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер был прав, когда ещё в 1990-х сказал, что НАТО не следует расширяться на восток, заявил ведущий Daily Wire Майкл Ноулз. РФ ввела войска на Украину как раз из-за обещаний украинского руководства вступить в Североатлантический альянс. При этом Ноулз называют идею о членстве Украины в НАТО «абсолютным безумием».

Генри Киссинджер был прав ещё в одном вопросе. В 90-х годах он заявил, что НАТО не следует расширяться на восток. Советский Союз развалился — и США победили в холодной войне, но важнее победы в холодной войны было то, что мы наблюдали отступление Советского Союза, спад гонки вооружений, расширение американского влияния без вступления в третью мировую войну. Это очень, очень важно.

И Киссинджер вместе с другими умными людьми, такими как Сэм Нанн, Дэниэл Патрик Мойнихэн, Джордж Кеннан, автор «длинной телеграммы», которая определила американскую политику холодной войны — все они сказали: не расширяйте НАТО на восток, так как это без необходимости спровоцирует Россию, не принеся вообще никакого стратегического преимущества и повысив шансы войны.

И угадайте, что произошло: перед смертью Генри Киссинджер, к сожалению, смог увидеть, как его предсказания полностью сбываются. Ведь РФ ввела войска на Украину из-за всего этого бряцания оружием, обещаний украинского лидера присоединить Украину к НАТО… Евросоюзу и НАТО, из-за влияния ЦРУ на революцию «майдан» в 2014 году, которая сместила пророссийского лидера Украины и привела к власти её прозападных лидеров.

Россия взглянула на всё это и сказала: НАТО уже посягает на наши границы. Это был неприемлемый риск в сфере безопасности, особенно когда мы говорим об Украине, житнице Европы, и с ним нужно было разбираться. Как я полагаю, именно поэтому РФ решает, что в её национальных интересах… Не говорю, что объективно это было хорошо и правильно, и не говорю, что этот конфликт был оправдан, но определённо в национальных интересах РФ было ввести войска на Украину.

Тогда Киссинджер заявил, что это было крупной ошибкой и мы во многом её спровоцировали, расширив НАТО. Но жребий брошен.

И что теперь? Теперь генсек НАТО заявляет, цитирую: «Союзники сходятся во мнении, что Украина станет членом НАТО». Союзники сходятся во мнении… Если все союзники сходятся во мнении, то это означает, что и США с этим согласны. Но я не слышал, чтобы Джо Байден открыто об этом говорил. Мы что, теперь полностью поддерживаем вступление Украины в НАТО? Это абсолютное безумие. Это ужасная идея.

Это не даёт Соединённым Штатам вообще никакого стратегического преимущества и увеличивает вероятность войны. Если бы Украина сегодня вступила в НАТО, то мы немедленно бы очутились в третьей мировой, поскольку это привело бы в действие договорённости о взаимной безопасности. В настоящее время Украина — это оккупированная страна, и мы немедленно бы оказались в состоянии войны.

Но у нас в эти дни небогато со стратегическим мышлением. У нас много пустых мечтаний, куча абстрактного идеалистического, идеологического мышления, основанного на ложных предпосылках. И мы будем скучать по таким людям, как Генри Киссинджер, как бы его ни ненавидели во многих уголках мира.

Дата публикации 04 декабря 2023 года.


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