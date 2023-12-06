 

Лингвисты установили связь между громким голосом и климатом

06.12.2023, 17:45, Разное
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Как сообщает научное издание PNAS Nexus, климатические условия, а именно температура окружающей среды, оказывает влияние на громкость речи, в связи с чем в теплых регионах говорят обычно громче, чем в холодных.

Отметив, что данная закономерность связана с физикой воздуха, немецкие лингвисты, представляющие Кильский университет, уточнили: «С одной стороны, сухость холодного воздуха затрудняет воспроизведение звонких звуков, что требует вибрации голосовых связок. С другой стороны, теплый воздух имеет тенденцию ограничивать глухие звуки, поглощая их высокочастотную энергию».

Исследователям удалось установить четкую связь между средней звучностью языковых семей и среднегодовой температурой, в то время как исключения могут свидетельствовать о том, что на формирование звуков языка под влиянием температуры требуются века, а то и тысячелетия.


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