Лингвисты установили связь между громким голосом и климатом

Как сообщает научное издание PNAS Nexus, климатические условия, а именно температура окружающей среды, оказывает влияние на громкость речи, в связи с чем в теплых регионах говорят обычно громче, чем в холодных.

Отметив, что данная закономерность связана с физикой воздуха, немецкие лингвисты, представляющие Кильский университет, уточнили: «С одной стороны, сухость холодного воздуха затрудняет воспроизведение звонких звуков, что требует вибрации голосовых связок. С другой стороны, теплый воздух имеет тенденцию ограничивать глухие звуки, поглощая их высокочастотную энергию».

Исследователям удалось установить четкую связь между средней звучностью языковых семей и среднегодовой температурой, в то время как исключения могут свидетельствовать о том, что на формирование звуков языка под влиянием температуры требуются века, а то и тысячелетия.