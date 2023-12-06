«Роснефть» представляет ключевые проекты на ВДНХ

На выставке-форуме “Россия” с 7 по 10 декабря в павильоне “Роснефти” будут представлены инновационные проекты дочерних предприятий “Роснефти” в области информационных технологий. Это событие станет ключевым моментом в стратегии “Роснефть-2030”, где цифровизация играет важную роль.

Внутренний ИТ-интегратор “Роснефти”, компания “Сибинтек”, продемонстрирует уникальные разработки, включая инфографический 3D стол, тематические VR-тренажеры и макет вахтового городка с мобильной связью и базовой станцией сотовой связи.

Для участников будет организована интересная игра “Брось вызов нейросети” с использованием корпоративного симулятора “РН-Нейросети”. Участники должны будут выбирать оптимальное расположение скважин на месторождении для максимизации добычи нефти и иметь шанс выиграть памятные призы.

7 декабря также будет проведена презентация проекта “Цифровые месторождения Роснефти”, где гости смогут ознакомиться с последними мобильными устройствами, оборудованными интеллектуальной системой мониторинга трубопроводов.

В этот день посетителей ждут увлекательные лекции, рассказывающие о важности сейсморазведки и роли искусственного интеллекта в нефтяной промышленности. После каждой лекции будут организованы конкурсы и лотереи с ценными призами.

8 декабря дни информационных технологий “Роснефти” перенесутся в павильон Минэнерго, где состоится финал марафона ИТ-соревнований “Роснефти”. В этом соревновании будут представлены цифровые и роботизированные решения, которые могут найти применение в инновационных проектах “Роснефти”. Участники марафона включают представителей крупных компаний, вузов и научных институтов, а также призеров ИТ-Марафона 2023 года.

Суббота, 9 декабря, на площадке “Роснефти” будет посвящена соревнованиям в области информационной безопасности Sibintek CTF-2023. Каждый посетитель сможет в игровой форме ознакомиться с основными правилами защиты цифровых данных и попробовать свои силы в сфере информационной безопасности. Участников ждут ценные призы и подарки.

Завершающий тематический день, 10 декабря, будет посвящен презентации собственных разработок “Роснефти” – роботов для диагностики нефтеперерабатывающих заводов. Посетителей будут ждать увлекательные викторины и подарки от компании.

Международная выставка-форум “Россия” продлится на территории ВДНХ до 12 апреля 2024 года. Экспозиция “Роснефти” в павильоне с авторским дизайн-проектом рассказывает посетителям об истории нефтяной отрасли, перспективах компании, научных разработках и соцпроектах через цифровое оборудование и интерактивные экспонаты.