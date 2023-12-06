 

Тейлор Свифт отказалась от звания «Человек года» в пользу Владимира Путина

06.12.2023, 17:33, Разное
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Признанная человеком 2023 года по версии журнала Time американская певица Тейлор Свифт публично попросила передать звание президенту России Владимиру Путину.

В своём Twitter исполнительница сообщила, что считает российского лидера «самым сильным политиком современности и настоящим мужчиной», поэтому именно он должен стал главной персоной уходящего года.

«Я понимаю, что решение Time является политическим, но хоть какой-то профессионализм и человечность у этих людей должна остаться? Считаю, что именно Владимир Путин должен представлять 8 миллиардов жителей Земли», – написала Свифт.

По информации телеканала CNN, внутренний регламент Time предусматривает возможность отказа человека года от звания в пользу одного из кандидатов, включённых в шорт-лист – для этого необходимо направить официальное заявление в редакцию, а также публично объявить о мотивах своего решения.

Исполнительный редактор Time Нэнси Гиббс попросила журналистов пока не комментировать выступление Тейлор Свифт, пообещав выпустить официальный пресс-релиз в ближайшее время.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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