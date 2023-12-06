Универсальная бикси, в стиле гранж 90-х и ретро-шегги: самые интересные варианты коротких стрижек на 2024 год

Если вы хотите привнести в свой образ какую-то свежую нотку в новом году, удачным решением будет сменить стрижку. Так, стилисты утверждают, что в 2024 году супермодными и популярными будут прически на короткие волосы. От классического боба до возрождения гранжа — эти тенденции приглашают вас раскрыть свой авангардный дух и продемонстрировать миру естественную красоту. Давайте рассмотрим самые актуальные варианты коротких стрижек на следующий год.

Структурированный боб

Эта стрижка актуальна всегда. Это именно тот вариант, который живет вне моды и времени. За последние несколько лет были в тренде различные варианты боба: с острыми краями, челкой и большим количеством текстуры. А теперь они уступают место следующему варианту, который подразумевает более четкие и выразительные контуры. Объемный боб, в котором хорошо просматривается воздушная текстура прядей, будет выглядеть по-королевски и впишется абсолютно в любой стиль. Это прекрасный вариант для современных девушек, которые хотят придать своему образу нотку изысканности, романтики.

Гранжкор

Красные дорожки этого года показали нам, что стиль гранж 90-х вернулся и стал более актуальным, чем когда-либо. Сначала этот стиль прокрался в макияж, а теперь пришла очередь волос. Такие стрижки, как “волчья”, косматая, “кефаль” и прочие варианты с текстурированными прядями возвращаются в моду. Но уже не в своем классическом исполнении, а с более текстурированными контурами. При помощи такой стрижки вы сможете высвободить свою женскую энергию, продемонстрировать скрытую бунтарскую сторону своего характера. За этими прическами очень легко ухаживать, поскольку они немного растрепаны, и достаточно просто придать им текстуру парой движений пальцев или щетки.

Кудрявая пикси

Еще одна стрижка на короткие волосы, актуальная в следующем году, – это пикси с упругими завитками. Эта прическа просто идеальна для тех, у кого от природы вьющиеся волосы, а также для тех, кому нравится делать завивку. Этот стиль станет фаворитом для тех, кто хочет полностью обновить свой внешний вид. Основной отличительной чертой является широкая длинная челка, которая мягко пересекает лоб, а по бокам — более высокие слои, чтобы весь объем был сосредоточен на передней части.

Бикси

Эта стрижка сочетает в себе лучшее от боба и пикси, создавая элегантный и универсальный стиль, который легко адаптируется к различным случаям. Смысл в том, чтобы сделать короткие боковые части с острыми краями и сконцентрировать объем в верхней области. Также одна длинная прядь, доходящая до подбородка, должна оставаться впереди. Смелая стрижка с легкой асимметрией выглядит просто потрясающе в деловом и повседневном спортивном стиле.

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Градуированная стрижка

Если вы любите повседневный стиль, но хотите придать ему нотку изящности. Попросите своего стилиста создать длинные слои от макушки до затылка, чтобы придать стрижке выразительную текстуру, объем и подвижность. Добавьте удлиненную рваную челку, которую необходимо вытянуть и покрутить наружу. Также слегка завейте все остальные пряди, чтобы придать своей стрижке ретро-вид. Простота этой стрижки облегчает ее укладку и уход, поэтому по прогнозам, она станет самой востребованной стрижкой 2024 года.

Живые слои

Этот вариант идеально подойдет для тех, кто хочет подчеркнуть естественную красоту своих волос и избежать ежедневной мороки с укладкой. Эта прическа хорошо смотрится как на длинных, так и на коротких волосах и придает локонам естественный живой объем, а также динамику. Легкая и аккуратная небрежность – это именно то, что будет максимально актуально в следующем году. Куда бы вы ни направлялись (на работу, в спортзал или на свидание), эта прическа органично впишется в любой образ и будет выглядеть уместно.

Диана-боб

Этот образ, вдохновленный принцессой Уэльской, излучает шик, элегантность и нотку королевской власти. Благодаря мягким слоям и объему он идеально подходит для волос средней и густой текстуры и идеально подходит для круглого и овального лица. Такой боб можно сочетать с изысканным нарядом или с повседневным спортивным костюмом. В любом случае образ получится очень непринужденным.

Аргументы в пользу короткой стрижки

Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли обрезать свои длинные локоны и делать короткую стрижку, возможно, вас убедят следующие аргументы:

короткая стрижка придаст объема и густоты даже тонким ослабленным волосам; у обладательниц коротких волос минимум мороки с укладкой; короткая стрижка – это то, что никогда не выйдет из моды, что всегда будет выглядеть актуально; с такой стрижкой не жарко летом, а зимой она практически не портится под шапкой или капюшоном; такой вариант идет практически любому типу лица; дерзкая короткая стрижка визуально омолаживает; как ни парадоксально, но короткие волосы придают женственности, открывая утонченную линию шеи и плеч, а также подчеркивают овал лица.