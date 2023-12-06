В Казани поставят памятник отцу советской космической программы – майору НКВД Рябушкину, наставлявшему Королёва

В Казани откроют памятник отцу советской космической программы – майору НКВД и МГБ Николаю Алексеевичу Рябушкину.

В своё время он разглядел талант Сергея Королёва и продуктивно наставлял его на путь исправления, выступая в роли, как сейчас бы сказали, коуча и наставника.

Сотрудник органов заботился о научном потенциале Королёва. По воспоминаниям последнего, он мог разбудить его ночью и сказать: «Интегрировай давай». За неверные расчёты Рябушкин прописывал подопечному отжимания и приседания, благодаря чему учёный вышел на свободу в отличной физической форме. Ещё во время пребывания в местах лишения свободы, благодарный Королёв даже обращался наверх с просьбой премировать надзирателя.

– Что бы я делал без этого человека, как бы смотрел в глаза соотечественникам, как бы жил и чем занимался? Только тов. Рябушкин смог призвать к совести такую троцкистско-бухаринскую гниду, как я. Хотя, конечно, нет мне прощения. С моих слов записано верно, – писал инженер.

Рябушкина не стало в 1953 году – будучи тонкой, чувствительной натурой, майор не сумел пережить неприятности на работе (он фигурировал в деле «банды Берии») и через час после приговора скончался от острого нарушения мозгового кровообращения. В 1999 году Генеральная прокуратура отказала в его реабилитации, но вскоре к этому вопросу вернутся вновь.

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