Названы признаки СДВГ у взрослых
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Врачи сообщили, что синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) стал более распространенным явлением среди взрослых. Российские психиатры рассказали о его особенностях и воздействии на людей.
СДВГ – это состояние, которое обычно начинает проявляться в раннем детстве, но не всегда диагностируется корректно. У детей часто бывает физиологическая гиперактивность, которая с возрастом утихомиривается и считается нормой.
Психиатры указывают на следующие симптомы СДВГ у детей:
1. Неусидчивость.
2. Суетливость.
3. Импульсивность.
Если данное состояние не выявляется и не лечится в детстве, оно может привести к поведенческим проблемам в будущем, таким как вспышки агрессии, отказ от учебы и даже злоупотребление психоактивными веществами.
Диагностика СДВГ у взрослых является более сложной задачей по сравнению с детьми. У взрослых проявления могут включать:
1. Трудности на работе и частые смены рабочих мест.
2. Импульсивные поступки.
3. Привлечение к экстремальным видам развлечений, азартным играм.
4. Гневливость, агрессивное поведение и проблемы с самоконтролем.
Исследования показывают, что взрослые с СДВГ часто сталкиваются с социальными проблемами, такими как сложности в установлении отношений на работе и неудачи в личной жизни. Кроме того, они подвержены риску развития других психических расстройств, таких как тревожность, депрессия, биполярное расстройство, бессонница, расстройства аутистического спектра и расстройства пищевого поведения.
Факторы риска для СДВГ включают:
1. Наследственность.
2. Беременные женщины с хронической усталостью и стрессом.
3. Людей с черепно-мозговыми травмами.
4. Людей, родившихся преждевременно или с очень низким весом.
5. Людей, переживших раннюю депривацию (отлучение от матери).
Психиатры отмечают, что развитие СДВГ связано с нарушением процессов созревания структур мозга, которые контролируют движения и способность к концентрации внимания.
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