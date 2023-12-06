Катки с искусственным льдом откроются во всех округах Москвы

С пятницы, 24 ноября, жители и гости российской столицы могут весело проводить время, катаясь на катках с искусственным льдом. Они откроются во всех административных округах Москвы и будут оборудованы дополнительной инфраструктурой.

В частности для комфортного и безопасного времяпрепровождения москвичей катки с искусственным льдом дополнительно оборудованы пунктами проката, обогрева, оказания первой медицинской помощи и охраны, а также точками питания и раздевалки и необходимыми осветительными приборами.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков подчеркнул, что в общей сложности в этом зимнем сезоне в городе организовано около 160 открытых катков с искусственным льдом.

Специалисты комплекса городского хозяйства несколько дней проводили работы по намораживанию искусственного льда. А его обслуживанием в течение сезона будет заниматься специализированная техника.

Петр Бирюков раскрыл процесс формирования катков с искусственным льдом. По его словам, на первом этапе основание спортивного объекта выравнивают слоем песка, после чего укладывают целлофан и прочные резиновые маты, через которые проходят трубки с жидким хладоносителем.

Далее специалисты подключают холодильные установки и намораживают лед толщиной 10–12 сантиметров. На заключительном этапе покрытие выравнивают и полируют с помощью ледозаливочных комбайнов, уточнил чиновник.

Отрадно, что столичные власти поддерживают стремление москвичей вести активный образ жизни. Заниматься спортом граждане сегодня могут не только на открытых катках, но и в многофункциональных физкультурно-оздоровительных комплексах.

К примеру, с начала года город выделил порядка 20 гектаров земли для строительства спорткомплексов в рамках в рамках масштабных инвестиционных проектов. Профильные объекты появятся в разных уголках столицы.

Так, на западе Москвы спортивные объекты совокупно займут площадь около 30 тысяч квадратных метров. Для их возведения власти выделили инвесторам около 2,7 гектара земли. Ранее об этом сообщали “Дни.ру”.