 

Black Shark переключается на производство энергетических напитков

06.12.2023, 14:09, Разное
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Известный игровой бренд Black Shark, принадлежащий компании Xiaomi, объявил о кардинальном изменении своей стратегии после полутора лет молчания. Смартфоны, которые были их характерным продуктом, больше не будут выпускаться, и бренд переключается на производство энергетических напитков, пишет Hi-Tech Mail.Ru.

Последним выпущенным смартфоном от Black Shark был Black Shark 5 High Energy Version, который увидел свет в августе 2022 года. Однако с тех пор о компании не было слышно до недавней презентации, которая состоялась 5 декабря в Китае. На удивление многих, на этой презентации не был представлен смартфон Black Shark 6.

Вместо этого бренд представил свой первый продукт на рынке энергетических напитков — энергетик Black Shark. Этот напиток первого поколения содержит смесь 50 мг теанина, 165 мг таурина, 96 мг кофеина, порошка женьшеня и 5 мг фосфатидилсерина, и упакован в пластиковую бутылку объемом 300 мл. Цена одной бутылки этого энергетического напитка составляет 6 юаней (примерно 76 рублей).

Black Shark был основан в 2017 году и специализировался на производстве доступных игровых смартфонов в сотрудничестве с Xiaomi, которая была ключевым инвестором этого бренда.


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