 

Рабочие профессии стали особенно популярными в Подмосковье

06.12.2023, 13:51, Новости дня
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Наиболее востребованными среди подмосковных работодателей остаются именно рабочие профессии, также регионе в доступны необычные вакансии – сукновал, лингвист, шкипер, рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

При этом Болатаева отметила, что количество предложений от работодателей постепенно увеличивается, но в числе наиболее востребованных остаются операторы станков, токари и фрезеровщики.

Кроме того, в общей сложности в сфере производства региона сегодня доступно 38 тысяч рабочих мест, и в настоящее время приходится восемь вакансий на одного безработного.

Важно отметить, что для получения услуг и консультаций по вопросам трудоустройства жители региона могут воспользоваться электронным порталом.


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