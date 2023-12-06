 

“Наколдовал себе в штаны”: красавчик Колдун прилюдно оконфузился

06.12.2023, 13:51, Новости дня
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Со стороны может показаться, что Колдун – это всего лишь звучный артистический псевдоним, подобный тому, какие взяли себе для работы на сцене Лариса Долина, Маша Распутина, Надежда Бабкина и Наташа Королева.

“Нет, фамилия у меня настоящая, – признался певец. – Девичья фамилия бабушки была Емельяненко. В замужестве она стала Колдун, правда, стеснялась этого факта и делала ударение на первый слог, словно что-то аристократическое”.

Самого красавчика Колдуна, как он вспоминает, и одноклассники, и друзья звали в основном по фамилии – она заменила ему и имя, и детскую кличку.

“Правда, в детском саду однажды случился конфуз, – рассказал артист. – Помню, как воспитательница мне сказала: “Ну, что, Колдун, опять наколдовал себе в штаны?!”

После того, как в детстве Колдун прилюдно обделался, он запомнил свою красивую фамилию навсегда.

Напомним, в 2007 году Дмитрий выиграл белорусский отбор на с песней Филиппа Киркорова Work Your Magic на слова Карена Кавалеряна. По итогам полуфинала артист прошел в финал конкурса, где занял 6-е место. Это высшее достижение Белоруссии на конкурсе европейской песни.


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