 

РФ пообещала Украине доступ к сотням пленных до конца года

06.12.2023, 13:45, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина и РФ договорились о посещении до 400 украинских военнопленных. Как пишут «Вести», Лубинец отметил, что это произойдёт до конца этого года.


AP

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина и РФ договорились о посещении до 400 украинских военнопленных до конца этого года. Как пишут «Вести», об этом чиновник заявил во время телемарафона.

По словам омбудсмена, недавно впервые состоялось посещение 119 украинских военнопленных в России. Представителям Украины предоставили видеодоказательства. Из 119 человек часть была верифицирована как военнопленные, а другая часть не была верифицирована. Трёх военных даже считали такими, которые могли быть погибшими. Уполномоченный отметил, что посещения — инструментарий для понимания того, что военные живые.

«Могу официально заявить, что у нас есть договорённость — до конца этого года, накануне рождественских праздников состоится ещё три посещения примерно такого же количества военнопленных. Я надеюсь, что мы до 400 наших граждан посетим таким образом через российского омбудсмена Татьяну Москалькову. Сможем получить хотя бы какой-то доступ к нашим гражданам», — отметил Лубинец.


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