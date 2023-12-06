Сериал «Слово пацана» закончится покаянием американского шпиона, который создавал банды в Казани

Режиссёр сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников призвал журналистов и общественных деятелей дождаться выхода последних эпизодов картины, так как именно в них в сюжете появится один из ключевых героев – резидент ЦРУ Роберт Джонсон, который прибыл в Казань для организации молодёжных группировок.

– Мы долго работали в архивах и нашли доказательства, что практически все казанские группировки во время Перестройки были созданы при участии американской разведки. Поэтому сначала посмотрите завершающие серии, а потом уже призывайте к запрету сериала, – сказал режиссёр.

Крыжовников не стал раскрывать весь сюжет оставшихся эпизодов, но намекнул, что тайная операция ЦРУ в конечном итоге провалилась, а американский шпион получил по заслугам и публично раскаялся в своих злодеяниях.

Также создатель «Слова пацана» анонсировал выход в начале 2024 года документального фильма, в котором будут представлены подлинники секретных документов о подрывной деятельности ЦРУ в СССР во время Перестройки.

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