Кожаный пиджак – хит зимы: как его стильно включить в свой гардероб

Кожа — это классический материал, который практически не выходит из моды. В этом сезоне она вновь в нашем гардеробе, и теперь мы будем черпать вдохновение из прошлого. Кожаный пиджак – предмет одежды 90-х, с которым можно составить множество разных образов – от рок-звезды до девушки-босса.

Если посмотреть фотографии знаменитостей 90-х, на многих из них можно увидеть кожаные пиджаки. Это предмет одежды на протяжении всего десятилетия был замечен в повседневном стиле Синди Кроуфорд и Вайноны Райдер.

Кожаный пиджак можно отнести к изысканным вещам, поэтому он идеально подойдет даже для самых простых нарядов. Он представлен в различных цветах и ​​стилях, его легко адаптировать к каждому конкретному случаю.

Если нужно придать нарядам шикарный стиль 90-х, стоит подумать о том, чтобы добавить в свой гардероб кожаный пиджак.

Итак, как стилизовать хит зимы и стильно включить его в свой гардероб? Вот несколько интересных образов с кожаным пиджаком, которые помогут составить модные и неповторимые наряды для зимы 2023-2024.

Со светлыми синими джинсами и ботинками

Светлый деним был основным предметом одежды в 90-х. Сегодня светлые джинсы по-прежнему являются неотъемлемой частью гардероба, поэтому можно смело сочетать их с кожаным пиджаком из девяностых. Это очень простой способ создать повседневный образ с кожаным пиджаком. Этот обыденный наряд будет смотреться весьма элегантно.

С трикотажным платьем макси

Текстуры кожи и трикотажа хорошо сочетаются друг с другом. Эти разные материалы подчеркивают друг друга: трикотаж делает наряд повседневным, а кожа облагораживает весь образ. Чтобы максимально эффективно использовать это сочетание, следует носить кожаный пиджак с модным трикотажным платье макси. Чтобы завершить этот образ в стиле гранж-шик, нужно добавить к нему обувь и акссесуары одного тона: сапоги или ботильоны, сумку через плечо и широкополую шляпу.

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Поверх мини-платья с сапогами до колена

Кожаный пиджак оверсайз поверх мини-платья такой же длины — идеальный образ для вечера. Платье-комбинация отлично сочетается с кожаным пиджаком, поскольку эти два материала контрастируют и тем самым создают очень интересный образ, который следует завершить сапогами до колена того же цвета, что и ваш пиджак.

Стиль гранж

В этом сезоне возросла популярность стиля гранж. Хотя основным элементом одежды в этого стиля считают кожаную куртку, пиджак может стать не менее эффектным. Можно надевать его с футболкой с рисунком и мини-юбкой, чтобы получился изысканный образ.

С юбкой-колонной

Юбка-колонна в стиле 90-х — отличный вариант низа для кожаного пиджака. Эта элегантная версия макси-юбки в сочетании с кожаным пиджаком – великолепный офисный вариант. После работы этот образ легко превращается в непринужденный.

Спортивный шик 90-х

Кожаный пиджак предназначен не только для формального образа. Его вполне можно сочетать с другим фаворитом 90-х – велосипедками. Этот наряд удобен для работы, а также достаточно моден, чтобы отправиться в нем на обед. Чтобы сделать образ более веселым, нужно выбрать велосипедки ярких оттенков.