 

Apple признала iPhone SE и другие гаджеты винтажными устройствами

06.12.2023, 13:00, Разное
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Компания Apple включила оригинальный iPhone SE и несколько других гаджетов в список винтажных и устаревших устройств, как пишет портал Apple Insider.

Статус винтажного устройства присваивается тем гаджетам, которые были сняты с производства более пяти лет назад. Первый iPhone SE был доступен для официальной покупки до сентября 2018 года, и его релиз состоялся весной 2016 года. В свое время этот смартфон был очень популярным благодаря комбинации “железа” iPhone 6s и корпуса iPhone 5s, при этом он стоил дешевле старших моделей.

Помимо iPhone SE, Apple также отнесла к винтажным устройствам следующие продукты: второе поколение 12,9-дюймового iPad Pro и специальное издание беспроводных наушников Beats Solo3 Wireless, выпущенное в честь 90-летия Микки Мауса.

Кроме того, наушники Powerbeats 2 и Solo2 Wireless теперь официально признаны устаревшими, так как продажи этих моделей были прекращены более семи лет назад. Важно отметить, что статус винтажного устройства подразумевает, что ремонт таких гаджетов в авторизованных сервисных центрах Apple становится невозможным из-за отсутствия необходимых запчастей.


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