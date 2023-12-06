В 2023 году инвестиции в российской экономике выросли на 10%

В январе—сентябре 2023 года инвестиции в российской экономике выросли на 10% при учете инфляции по сравнению с предыдущим годом. Особенно впечатляющим оказался рост в третьем квартале, который составил 13,3%. Этот рост был зафиксирован Росстатом и, хотя он в основном объясняется низкой базой из 2022 года, важно отметить, что компании в значительной степени финансировали его из собственных средств, что составило 57,5% от общего объема инвестиций. Этот показатель превышает среднее значение за период 2017–2021 годов, которое составляло 54,1%.

Сальдированная прибыль в экономике до уплаты налогов также продемонстрировала впечатляющий рост, составив 24,3% по сравнению с прошлым годом за девять месяцев. Несмотря на влияние низкой базы, сентябрь 2023 года выделился, показав рост на 63%, благодаря ненефтяному сектору. Независимый экономист Дмитрий Полевой отмечает, что это стабилизация прибыли связана в первую очередь с высоким спросом и инфляцией.

В структуре источников инвестиций произошли изменения: доля бюджетных инвестиций увеличилась с 17% до 17,3%, кредиты российских банков увеличились с 7,5% до 8,8%, а займы других компаний выросли с 4,8% до 7,7%. Вместе с тем, доля иностранных инвестиций снизилась с 3,6% до 0,5%.

В отраслевой структуре роста инвестиций наибольший прирост был зафиксирован в обработке (9%), транспортной инфраструктуре (10%) и бюджетных секторах (21,5%). Однако следует помнить, что бюджетные инвестиции могут иметь ограниченный экономический эффект в долгосрочной перспективе, так как связаны с нерыночными стимулами.

Интересно, что с начала 2022 года транспортная отрасль обогнала добычу полезных ископаемых по объему капиталовложений. Эти две отрасли вместе отвечают за 31% инвестиций в основной капитал и около 40% инвестиций крупных и средних предприятий. Вложения в транспортный сектор с начала 2023 года составили 3,1 трлн рублей, причем большая часть пришлась на складское хозяйство и вспомогательную транспортную деятельность, а также на железнодорожный и трубопроводный транспорт.

Этот рост инвестиций в транспортной сфере можно объяснить поворотом транспортных потоков на Восток и необходимостью пересмотра логистики в связи с отказом западных партнеров работать с Россией из-за ее военной операции на Украине. Однако важно учитывать, что этот рост также повлек за собой увеличение издержек, включая повышение грузовых железнодорожных тарифов на 10,75% с декабря и еще 8% в начале 2023 года после 17% роста в 2022 году.