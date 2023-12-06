Собянин: Школьники смогут получить дополнительные баллы для поступления в вузы
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Получить дополнительные баллы при поступлении в вузы можно при сдаче демонстрационного экзамена. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
По его словам, проверить навыки могут ученики 12-18 лет, которые ходят на занятия по программам углубленного уровня. Регистрация доступна до 14 января.
Экзамен пройдет в два этапа. В январе и феврале на образовательной платформе Moodle состоится дистанционный этап.
“Например, по компетенции “Разработка настольных приложений” надо решить задачи по информатике, продумать и создать компьютерную программу c графическим интерфейсом”, – отметил Собянин.
Очный этап продлится с марта по май на площадках вузов. Участникам предстоит решить задачи по электронике и программированию, создать эскизный дизайн-проект.
Информация о вузах-партнерах, компетенциях и условиях экзамена доступна на сайте образовательного комплекса “Воробьёвы горы”, добавил мэр.
Ранее Собянин сообщил, что в проектах профессиональной навигации приняли участие более 1,3 миллиона школьников. Большой популярностью пользуются площадки профнавигационной экосистемы в детских технопарках и инновационно-образовательный комплекс “Техноград” на ВДНХ.
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