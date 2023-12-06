Алена Свиридова высказалась о поддержании красоты в 61 год

Знаменитость посетила светское мероприятие в Москве, где команда “Яндекс Музыки” отмечала успехи исполнителей. Артистка выглядела особенно свежо и впечатляюще среди элиты музыкальной сцены. Алена Свиридова уже разменяла седьмой десяток, хотя до сих пор поражает своей моложавой внешностью.

Певица заговорила о своей привлекательности в беседе с корреспондентом женского издания “Клео.ру”. Смеясь, 61-летняя звезда призналась, что осознавать возраст непросто.

“Может, это склероз, но я не понимаю, что я уже старушка

“, – поделилась Алена Свиридова.

Артистка высказалась о поддержании красоты: она уверяет, что не прикладывает никаких усилий для сохранения своей внешности. Стремление выглядеть невероятно молодо и сногсшибательно у нее отсутствует. Женщина просто живет своим чередом и не стремится обогнать время.

Звезда

откровенничает, что не ставит перед собой никаких пищевых рамок. Алена Свиридова воздерживается от алкоголя, исключением является редкий бокал

шампанского. При этом эстрадная дива не отказывает себе в удовольствиях — ест то, что ей по душе.

Певица поделилась неожиданным откровением о своем весе. Алена Свиридова выразила намерение улучшить физическую форму, поскольку столкнулась с

трудностями при попытке надеть узкую одежду.