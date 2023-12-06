За нарушение авторских прав с использованием дипфейка в России вынесен первый приговор

Арбитражный суд Москвы признал компанию “Рефейс технолоджис” правомерной в ее требованиях и вынес решение о наложении штрафа в размере 500 тысяч рублей на компанию “Бизнес-аналитика” за незаконное использование дипфейк-видео с участием Киану Ривза. Этот судебный прецедент в РФ связан с нарушением авторских прав на дипфейк и имеет значимость для области интеллектуальной собственности.

Компания “Бизнес-аналитика” загрузила видео, созданное “Рефейс технолоджис” с использованием услуг “Адженда медиа групп” (AMG), без необходимых прав и разрешений. Видео представляло собой сцену с Киану Ривзом, проверяющим утюг перед уходом из дома. “Рефейс технолоджис” обратилась в суд, требуя возмещения ущерба за нарушение авторских прав.

Компания-ответчик попыталась оспорить иск, аргументируя, что дипфейк не подлежит защите авторского права. Тем не менее, суд отклонил эти аргументы, подчеркнув, что дипфейк – это всего лишь инструмент обработки, а не способ создания контента, и что это не освобождает от обязанности получения разрешения от правообладателя.

Решение суда, вынесенное в упрощенном порядке, обязывает “Бизнес-аналитику” выплатить компенсацию в размере 500 тысяч рублей и судебные издержки в размере 13 тысяч рублей.

Ранее в РФ была создана нейросеть для идентификации дипфейков на фото и видео, что подчеркивает важность соблюдения авторских прав в этой области.