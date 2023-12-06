 

Алкоголь и интим: экс-участник “Челси” Архипов показал изнанку популярного телешоу

06.12.2023, 11:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Имя Романа Архипова прогремело на “Фабрике звезд-6”. На отчетных концертах там он пел в дуэте с Ольгой Кормухиной и Николаем Носковым, группой “Парк Горького”. А его песня “Не уходи” стала очень популярной.

После того нашумевшего телепроекта прошло 17 лет. И недавно канал ТНТ объявил, что в 2024-м “Фабрика” снова появится в эфире. Уже даже прошли кастинги по всей стране. Но Архипов в успехе нового предприятия сильно сомневается.

“Это было лучшее шоу талантов, которое показывали на нашем телевидении, – заверяет он. – Именно этот проект подарил большое количество артистов и хитов, которые звучат до сих пор. Это был уникальный проект в уникальное время”.

“Мне кажется, что сегодня у “Фабрики звезд” уже не будет былого фурора, – считает 39-летний Роман. – Просто падает внимание к телевидению, люди все чаще уходят в Интернет. И попытка возобновить “Фабрику” на МУЗ-ТВ была, на мой взгляд, неудачной. И даже если бы “Фабрика” появилась бы снова не на ТНТ, а на Первом канале, то она уже не будет интересной молодежи. У нее теперь есть соцсети”.

При этом сам Роман думает, что вернуться в “фабричный” “Звездный дом” было бы забавно теперь, когда видел изнанку проекта.

“Уже знаешь все ходы – как пронести что-то запрещенное, типа алкоголя – смеется певец. – Я, как тертый калач, вел бы себя по-другому”.

А тогда, 17 лет назад, самым сложным для молодого парня было жить на проекте без интима. “У многих участников он появился лишь к концу проекта, когда мы разобрались, где нет камер”, – признался Архипов и даже назвал участницу, с которой у него была близость на популярном телешоу.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.12 / Жилье по реновации получили 3,7 тысячи жителей района Нижегородский

07.12 / В Кремле 15 декабря состоится вручение премии “Марка № 1 в Россию”

07.12 / Сергей Жуков сообщил о рождении пятого ребенка

07.12 / Bloomberg – блокировка помощи Украине подрывает доверие союзников Вашингтона

07.12 / В Саларьеве в 2024 году откроют спортивный комплекс

07.12 / Гостями и зрителями форума BRICS+ Fashion Summit в Москве стали 3,5 млн человек

07.12 / 25 лет народного доверия!

07.12 / Горячая линия паллиативной помощи Подмосковья помогла людям 25 тысяч раз

07.12 / В Москве отметят 220-летие со дня рождения Тютчева

07.12 / Территории у кластеров “Руднево” и “Ломоносов” превратились в комфортные пространства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика