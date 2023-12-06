 

Один раз – не экстремист. Госдума сделает первое нарушение законодательства в отношении ЛГБТ ненаказуемым

06.12.2023, 11:33, Разное
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Граждане России смогут один раз безнаказанно принять участие в акции в поддержку запрещённого экстремистского движения ЛГБТ – с таким предложением выступил депутат от ЛДПР Николай Машин, известный в определенных кругах как «Машка-депутат».

За первое нарушение последует выговор, однако рецидив останется уголовно наказуем.

По мнению депутата, многие россияне, особенно в молодости, экспериментируют со своими взглядами и могут в ходе этих экспериментов преступить черту закона. Однако если наказывать всех, кто когда-либо выступал в поддержку экстремистов из ЛГБТ – например, публиковал картинки в жанре «гачимучи» в сети Интернет или смотрел на радугу во время дождя, то за решёткой окажется добрая половина мужского населения России.

Законодатели считают, что закон о декриминализации первого нарушения правильный, однако ему требуется доработка. В частности, предлагается перестать считать сторонниками ЛГБТ тех, кто прикоснулся к представителям движения или принадлежащим им вещам по незнанию, даже если это произошло несколько раз.

– У нас в ИК на этот счёт были достаточно либеральные правила, – рассказывает депутат. – Если человек по незнанию садился на петушиные нары, то его не считали зашкваренным. Многие по незнанию даже целовались с опущенными, и их за это журили, но не определяли в обиженку. Думаю, мы должны также проявлять некоторое снисхождение к своим гражданам. Ну вышел человек один раз с радужной тряпкой – что его, сразу в тюрьму? Там его наверняка сделают опущенным, и он останется членом ЛГБТ навсегда. А так у него останется шанс на перевоспитание.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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