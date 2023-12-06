Мнение: Будни наркомафии

32-летний Иван Н., баскетболист-колясочник из Уссурийска, игравший в команде «Спартак-Приморье» поехал на своем авто из Нижнего Новгорода в Иркутскую область.

Когда полицейские остановили «Хонду-Джейд» на стационарном посту близ Казани, водитель занервничал. Полицейские решили проверить машину. И прямо за сиденьем обнаружили огромный пакет, в котором, как позже показала экспертиза, оказалось порядка 20 кг мефедрона.

Везет же татарстанской полиции. То курьера-инвалида случайно арестуют. То депутат так же случайно попался:

Но депутату все-таки повезло, отделался условным сроком. А вот инвалид-колясочник вряд ли сможет кого-то убедить, что вез наркоту для личного употребления. А за производство, сбыт или пересылку наркотиков в особо крупном размере по пятой части 228.1 УК РФ предусмотрено наказании вплоть до пожизненного лишения свободы.

Фотография отсюда

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