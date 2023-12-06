 

Онколог Хафизов рассказал об особенностях мужского рака

06.12.2023, 10:40, Разное
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Мужчины подвержены риску развития рака мочевого пузыря в несколько раз чаще, чем женщины, отмечает онколог Кадыр Хафизов. В этой статье мы расскажем о наиболее распространенных типах рака среди мужчин и методах ранней диагностики.

Самым типичным заболеванием среди мужчин является рак предстательной железы, чей риск существенно возрастает после 50 лет. Эффективным методом выявления этой болезни на ранних стадиях является регулярный анализ уровня антигена специфического для предстательной железы (ПСА). Это позволяет выявить рак еще до появления симптомов, когда болезнь еще не проявляется клинически.

Симптомы рака предстательной железы могут включать боль в промежности или тазовую боль, нарушения мочеиспускания (задержка, частые позывы, ощущение не полностью опорожняющегося мочевого пузыря) и ослабление струи мочи.

Другим мужским видом рака является рак яичек, который может возникнуть даже у молодых мужчин до 20 лет. Симптомы этого рака включают появление уплотнения в мошонке, повышение температуры в области поражения и увеличение размеров яичка.

Также стоит обратить внимание на опухоль мочевого пузыря, которая у мужчин встречается вчетверо чаще, особенно у тех, кто работает на вредных производствах. На начальных стадиях этот рак не проявляет себя, поэтому рекомендуется ежегодное УЗИ брюшной полости, органов малого таза и общий анализ мочи для его выявления.

Онколог предостерегает, что появление симптомов уже указывает на метастазы рака мочевого пузыря, и поэтому регулярные профилактические проверки у врачей становятся более эффективным способом выявления болезни на ранней стадии. Заметные симптомы, как правило, говорят о продвинутой стадии рака, что делает его более сложным для лечения.


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