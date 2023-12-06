Парки Москвы приглашают на День матери

В этом году российская столица с размахом отметит один из самых семейных праздников – День матери. Масштабная программа растянется на целую неделю и завершится в последний день осени – воскресенье, 26 ноября. Интересные мероприятия для жителей и гостей города подготовили, в том числе, парки Москвы.

Мероприятия для детей и взрослых пройдут в 18 столичных парках. С 24 по 26 ноября москвичей ожидают бесплатные концерты, познавательные занятия, мастер-классы, квесты и игры. В некоторых случаях требуется предварительная регистрация.

Совместить приятное с полезным можно будет всей семьей. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Алексей Фурсин.

“Праздничные программы позволят жительницам Москвы интересно провести время вместе с детьми, а у юных посетителей будет возможность сделать оригинальные подарки для любимых мам”, – подчеркнул глава ведомства.

Так, 24 ноября с 12:00 до 13:00 в арт-павильоне у Нарышкинского пруда парка “Фили” можно будет изготовить открытки для любимых мам. Изготовить подарки можно в Лианозовском парке. С 15:00 до 16:00 там пройдет мастер-класс по созданию мягкой игрушки из фетра.

25 ноября с 12:00 до 13:30 в зоне отдыха “Терлецкая дубрава” дети будут рисовать поздравительные открытки и портреты мам. А в Таганском парке в 12:00 всех желающих ждут на концерт фольклорной студии “Подсолнух”.

С 13:00 до 14:00 в парке Дружбы для москвичей проведут занятие по скрапбукингу. В клубе развития и творчества парка “Северное Тушино” можно будет насладиться камерным концертом “Нашим мамам посвящаем”.

Богатая программа ждет гостей столичных парков и в праздничный день, 26 ноября. Например, в усадьбе Люблино запланированы мастер-классы по созданию сувениров. В 11:00 ждут москвичей от 14 лет, а в 13:00 – детей помладше.

Заняться творчеством дети смогут и на Фестивальной площади ландшафтного парка “Митино” с 11:00 до 13:00. А с 15:00 до 18:00 в лектории пройдет концерт. С 11:00 до 13:00 День матери отметят также в парке “Ангарские пруды”. Полная программа доступна на портале mos.ru.