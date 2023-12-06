 

“Тратить нервы не буду”: Свиридова рассказала о судьбе живущего своей жизнью сына

06.12.2023, 10:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Cтаршему сыну певицы – рожденному в первом браке Василию Свиридову – уже 30 лет. Он учился в московской школе № 57 и в Канаде. Потом стал программистом и сейчас живет в Ванкувере со своим отцом Сергеем Свиридовым.

А от модели и телеведущего Дмитрия Мирошниченко, с которым на протяжении четырех лет был гражданский брак, у певицы есть сын Григорий. Парню 3 января исполнится 20 лет. “Он сейчас учится, но пока неизвестно, кем в итоге станет, – говорит Алена. – У него много разных талантов, но он пока не совсем понимает, во что это в итоге выльется”.

“Я бы наверное, не хотела, чтобы он стал артистом, – продолжает певица. – Просто профессия эта очень тяжелая. Нужно иметь, грубо говоря, стальные яйца. Но если он решит, то отговаривать не буду – нервы тратить не буду, он живет своей жизнью”.

Два года назад певица рассказывала про наследника:”Гриша планировал поступить в театральный, но у него не получилось. Поэтому он устроился на работу официантом. Решил, что пока поработает, заработает, а заодно поймет все свои ошибки – почему не поступил, что надо исправить. Сын, кстати, у меня больше не берет деньги – обеспечивает себя, поскольку работает”.

А теперь Алена вспомнила начало своей музыкальной карьеры: “Родители боялись за мое будущее. Ведь в советское время было сложно петь не по разнарядке, а то, что тебе нравится. Мне это не нравилось. Поэтому я не думала, что смогу в тех условиях стать певицей. Смогла реализовать мечту лишь после слома системы”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.12 / Жилье по реновации получили 3,7 тысячи жителей района Нижегородский

07.12 / В Кремле 15 декабря состоится вручение премии “Марка № 1 в Россию”

07.12 / Сергей Жуков сообщил о рождении пятого ребенка

07.12 / Bloomberg – блокировка помощи Украине подрывает доверие союзников Вашингтона

07.12 / В Саларьеве в 2024 году откроют спортивный комплекс

07.12 / Гостями и зрителями форума BRICS+ Fashion Summit в Москве стали 3,5 млн человек

07.12 / 25 лет народного доверия!

07.12 / Горячая линия паллиативной помощи Подмосковья помогла людям 25 тысяч раз

07.12 / В Москве отметят 220-летие со дня рождения Тютчева

07.12 / Территории у кластеров “Руднево” и “Ломоносов” превратились в комфортные пространства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика