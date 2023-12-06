 

Петербуржцы, самовольно украшающие здания к праздникам, встретят Новый год в тюрьме

06.12.2023, 9:33, Разное
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Жители Санкт-Петербурга, самовольно украшающие многоквартирные дома, дворы и общественные места, встретят новый 2024 год в следственном изоляторе, предупредил глава комиссии администрации по единообразию и благолепию Михаил Лагард.

Городские власти будут безжалостно бороться с самодеятельностью в этой сфере.

Чтобы общественное место было надлежащим и пристойным образом украшено к Новому году властями, необходимо не менее чем за 30 дней до наступления праздничной даты подать заявку в комиссию и дождаться официального ответа. Приём заявок открывается 11 декабря; власти уже заготовили штампы и бланки для выдачи отказов.

– Категорически запрещены цветные и монохромные ленты (помимо ритуальных), мишура и прочие декоративные элементы, блестящие, яркие или иным образом привлекающие внимание объекты, а также применение хлопушек, петард, салютов, проигрывание праздничных (создающих положительное настроение) аудио- и видеофрагментов и композиций, – предупредили городские власти. – Любые мероприятия, запланированные и спонтанные события и происшествия, прямо или косвенно относящиеся к празднованию новогодних дат, должны быть согласованы или проводиться в рамках установленных правил в специально отведённых местах или в личных жилых помещениях при согласии всех собственников, при условии соблюдения времени отбоя, отсутствия шума и визуальных признаков празднования при виде в окно снаружи.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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