 

Врач объяснила, почему морковь по-корейски защищает от рака, а диетолог предупредила о вреде этого блюда

06.12.2023, 9:30, Разное
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Салат из моркови по-корейски – популярная и пикантная закуска, которая не только радует оригинальным вкусом, но и способствует снижению риска развития различных заболеваний, включая простатит. Это заявление подтверждено врачами и исследованиями.

Согласно врачу-диетологу и старшему научному сотруднику ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Юлии Чехониной, морковь по-корейски богата каротиноидами, которые действуют как мощные антиоксиданты. Они предотвращают повреждение клеток и защищают организм от воздействия свободных радикалов, которые могут способствовать развитию инфекционных и дегенеративных заболеваний, включая рак.

Особенно полезно употребление моркови по-корейски для мужчин, так как оно связано с снижением риска развития рака простаты. Салат сохраняет все полезные вещества моркови, а растительное масло, используемое в приготовлении, способствует лучшей усвояемости витамина А и бета-каротина. Кроме того, масло содержит витамин Е, который, в сочетании с витамином А, поддерживает иммунную систему и борется с инфекциями.

Несмотря на наличие глутамата натрия в магазинной корейской моркови, эксперты, включая представителя Роспотребнадзора Екатерину Головкову, утверждают, что его использование в разумных количествах безвредно.

Однако врач-диетолог Василиса Пономарева предостерегает от употребления магазинного салата из-за процесса его приготовления. Она указывает на то, что приготовление овощей со специями в разогретом растительном масле может привести к образованию канцерогенов. Поэтому она рекомендует приготавливать морковь по-корейски самостоятельно.

Кроме того, морковь по-корейски не является оптимальным выбором для тех, кто стремится похудеть. Эта острая закуска способствует выделению желудочного сока и может вызвать увеличение аппетита из-за приправ, таких как чеснок, перец и уксус, что может привести к перееданию.

Для лиц с заболеваниями почек, печени и отеками не рекомендуется включать морковь по-корейски в рацион питания. Этот салат богат жирами и следует рассматривать как полноценное блюдо, а не легкий овощной перекус.

Итак, при выборе моркови по-корейски важно учитывать ее пользу и возможные ограничения, чтобы она вписывалась в ваш дневной рацион и соответствовала вашим здоровым пищевым привычкам.


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