За девять месяцев 2023 года продажи карт памяти для смартфонов и другой техники выросли на 70%

Продажи карт памяти для смартфонов, камер, дронов и прочих гаджетов с января по октябрь 2023 года в РФ выросли на 70% по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют данные ретейлеров, пишет издание “Коммерсантъ” («Ъ»).

Всего за этот период было продано 2,9 миллиона карт памяти, что в натуральном выражении означает увеличение на 70%, а в денежном выражении – на 27%. Наибольшей популярностью пользуются карты формата micro-SDXC, которые составили 58% от всех продаж. Этот спрос объясняется их широким использованием среди производителей смартфонов, дронов и видеокамер.

Среди наиболее популярных брендов выделяются американские Kingstone (26% рынка) и Sandisk (8% рынка), а также китайский Netac с долей 7%.

Аналитики и ретейлеры связывают рост рынка карт памяти с увеличившимся спросом на квадрокоптеры. Также распространенность китайских недорогих смартфонов с слотом для дополнительной памяти способствует этой тенденции.

“Тенденцию можно объяснить ростом продаж китайских телефонов, которые, как правило, оснащены слотом для дополнительной памяти. Сейчас на российском рынке доля китайских смартфонов составляет 85% в штуках,” – рассказали в МТС.