Более 20 тысяч жителей ЮВАО переехали в квартиры по реновации

В Москве продолжается реализация программы

реновации, запущенной в 2017 году главой столичного региона Сергеем Собяниным. Совокупно

участниками масштабного проекта станут около миллиона москвичей. Планируется

расселить 5175 домов.

К примеру, в Юго-восточном административном округе

столицы с момента запуска программы реновации расселили уже 142 единицы ветхого жилья. При

этом более 20 тысяч жителей округа переехали в квартиры, расположенные в 39

новостройках.

Примечательно, что москвичи получают равнозначные

квартиры, соответствующие единому стандарту реновации. Они отличаются

улучшенной планировкой и отделкой “под ключ”. Перед передачей под заселение

новое жилье оборудуется сантехникой, мойками, плитами и светильниками.

Гражданам стараются подбирать квартиры в районах их

проживания, причем максимально близко к старым дамам. Ветхое жилье после

расселения сносят, а на их месте возводят новую недвижимость, в том числе, необходимые для москвичей объекты инфраструктуры.

Руководитель столичного департамента

градостроительной политики Сергей Левкин подчеркнул, что 67 домов в семи

районах ЮВАО уже полностью расселены. По его словам, совокупно до конца

реализации программы реновации квартиры в новостройках на юго-востоке Москвы

получат более 164 тысяч человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул в личном

блоге, что программа реновации в Юго-восточном административном округе

охватывает 818 домов. Политик также раскрыл планы по строительству социальных

объектов.

Так, в 17-м квартале Некрасовки в сентябре открылась

школа на 1150 мест. Еще одну большую школу власти намерены построить в районе Лефортово.

А в районе Люблино появятся сразу два объекта: образовательный комплекс и детский

сад. Глава города отметил, что необходимая документация уже утверждена.

Новую школу получат и участники программы реновации

в Нижегородском районе. Объект

образования будет рассчитан на 600 мест. А жители района Выхино-Жулебино вскоре

смогут посещать новый физкультурно-оздоровительный комплекс, заключил Сергей Собянин.