 

Более 20 тысяч жителей ЮВАО переехали в квартиры по реновации

06.12.2023, 9:12, Новости дня
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В Москве продолжается реализация программы
реновации, запущенной в 2017 году главой столичного региона Сергеем Собяниным. Совокупно
участниками масштабного проекта станут около миллиона москвичей. Планируется
расселить 5175 домов.

К примеру, в Юго-восточном административном округе
столицы с момента запуска программы реновации расселили уже 142 единицы ветхого жилья. При
этом более 20 тысяч жителей округа переехали в квартиры, расположенные в 39
новостройках.

Примечательно, что москвичи получают равнозначные
квартиры, соответствующие единому стандарту реновации. Они отличаются
улучшенной планировкой и отделкой “под ключ”. Перед передачей под заселение
новое жилье оборудуется сантехникой, мойками, плитами и светильниками.

Гражданам стараются подбирать квартиры в районах их
проживания, причем максимально близко к старым дамам. Ветхое жилье после
расселения сносят, а на их месте возводят новую недвижимость, в том числе, необходимые для москвичей объекты инфраструктуры.

Руководитель столичного департамента
градостроительной политики Сергей Левкин подчеркнул, что 67 домов в семи
районах ЮВАО уже полностью расселены. По его словам, совокупно до конца
реализации программы реновации квартиры в новостройках на юго-востоке Москвы
получат более 164 тысяч человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул в личном
блоге, что программа реновации в Юго-восточном административном округе
охватывает 818 домов. Политик также раскрыл планы по строительству социальных
объектов.

Так, в 17-м квартале Некрасовки в сентябре открылась
школа на 1150 мест. Еще одну большую школу власти намерены построить в районе Лефортово.
А в районе Люблино появятся сразу два объекта: образовательный комплекс и детский
сад. Глава города отметил, что необходимая документация уже утверждена.

Новую школу получат и участники программы реновации
в Нижегородском районе. Объект
образования будет рассчитан на 600 мест. А жители района Выхино-Жулебино вскоре
смогут посещать новый физкультурно-оздоровительный комплекс, заключил Сергей Собянин.


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