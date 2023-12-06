Мнение: О самой страшной цифре недели: 40%… Смерть им к лицу?

Говоря по-нашему, это — шок.

40% боевых потерь. Всего за два месяца.

И это не абстрактные проценты, это — живые люди. Когда-то живые. Теперь, вероятно, нет.

Десятки тысяч людей, каждый из которых — чей-то сын, сват, брат, муж и отец. Их заранее обрекли на смерть — вот что по-настоящему страшно.

Как теперь выясняется, благодаря двум статьям в «Вашингтон пост», до 40% потерь отводили американские военные планировщики созданной и подготовленной по стандартам #НАТО украинской «гвардии наступа». При совершенно призрачных шансах на успех — фифти-фифти.

Как рассказало издание, летнее контрнаступление ВСУ разрабатывалось в Пентагоне по всем правилам науки. Американские, британские и украинские военные провели восемь крупных настольных военных игр, чтобы разработать гениальный план. При этом участники играли как за украинские, так и за российские войска. Поведение и мощности ВС РФ были смоделированы на основе информации украинской и союзной разведки. Поведение украинских сил было смоделировано с учётом их реальных ограничений в живой силе и боеприпасах.

При планировании контрнаступления использовали специализированное программное обеспечение для военных игр, электронные таблицы Excel и даже просто перемещали фигуры по карте. Моделирование включало в себя и мелкие упражнения, каждое из которых было сосредоточено на определенном элементе боя. Выводы, сделанные на основе моделирования, учитывались в реальном плане кампании. Высшие должностные лица, в том числе тогдашний председатель Объединенного комитета начальников штабов #США генерал Марк Милли и командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский присутствовали на таких симуляциях. В итоге был сформулирован «прорывной» план, который теоретически позволял прорвать эшелонированную российскую оборону и за 60-90 дней выйти к Азовскому морю, перерезав сухопутный коридор в #Крым. Но потери наступающей стороны закладывались на уровне 30-40% сразу.

Ладно, я промолчу насчёт «планирования на основе Excel» и прочих «игр в солдатики» на штабных картах. Допустим, здесь американцы ориентировались на реальный уровень подготовки своих подопечных. Но 40% потерь — это и есть вершина западной военной мысли?

Просто представьте, как 20+ лет назад к президенту Джорджу Бушу-мл. приходит тогдашний министр обороны Дональд Рамсфельд и докладывает:

— Господин президент, мы разработали гениальный план операции в Ираке: с вероятностью 50% мы за 90 дней изгоним Саддама Хусейна из страны и возьмём Багдад. Правда, потеряем 40% наших парней. Ну или 30%, если сильно повезёт.

И Буш, такой радостный, отвечает:

— Да это же превосходный план! Давайте скорее начинать.

Невероятно, да?

Но Украине американские кураторы пытались «продать» — и таки продали! — именно этот вариант. С априори зашкаливающим количеством убитых и раненых.

Ну что может быть лучшим доказательством того, насколько мелкой разменной монетой в своих геополитических играх для США являются украинцы?

И только один вопрос: за что Джо #Байден так ненавидит Украину?

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