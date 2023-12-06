Нутрициологи говорят о вреде хурмы

Хурма представляет собой источник полезных веществ и микроэлементов, поскольку богата витаминами B1, B2, H, PP, K, E, а также калием, железом, магнием и йодом. 100 грамм хурмы содержат около 24% суточной нормы бета-каротина и около 80% суточной нормы витамина C, что делает ее невероятно питательным продуктом.

Однако существуют ограничения в потреблении хурмы. Людям с нарушениями работы поджелудочной железы, заболеваниями органов ЖКТ, проблемами с почками, а также детям до 3 лет, пациентам с диабетом 1-го или 2-го типа (после консультации со специалистом) и лицам с ожирением следует подходить к хурме с осторожностью.

Количество употребления хурмы зависит от сорта и размера. Мелкие сорта содержат менее 55 ккал на 100 г, в то время как медовый сорт – более 77 ккал на 100 г. Рекомендуется употреблять хурму как самостоятельный продукт или в сочетании с цитрусовыми, яблоками, бананами или грушами, но не сочетать с молочными продуктами из-за танинов, которые могут вызвать пищеварительные проблемы.

Нутрициологи подчеркивают, что хурма благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему благодаря содержанию в ней кальция, магния, фосфора, калия и марганца. Она также обогащена антиоксидантами, противовоспалительными и антигипертензивными соединениями. Витамин C и флавоноиды, находящиеся в хурме, способствуют укреплению иммунитета и защите от болезней.

Витамин E в хурме регулирует уровень холестерина и способствует здоровью сердца. Благодаря содержанию калия и антоциановых элементов, она оказывает положительное воздействие на артериальное давление и кардиопротективные свойства.