Уборка снега может быть опасна для здоровья

Многие недооценивают опасности, которые сопутствуют уборке снега, предупреждают врачи. Очистка дорожек или автомобиля от снега может оказаться опасным для вашего здоровья, особенно в холодные зимние дни.

Холодный воздух может оказать влияние на работу вашего сердца, а физическая активность во время уборки снега увеличивает риск сердечного приступа, говорят эксперты. Стеснение кровеносных сосудов, вызванное холодом, в сочетании с физическим напряжением, может нарушить ритм сердца и привести к серьезным проблемам, таким как аритмия и даже сердечный приступ.

Особенно осторожны нужно быть после 45 лет, так как в этом возрасте воздействие холода и физической нагрузки особенно ощутимо. По словам терапевта Тамары Ильинской, уборка снега на морозе может вызвать перенапряжение сосудистой системы, повысив артериальное давление и сужив коронарные артерии. Это особенно актуально для людей, ведущих сидячий образ жизни и старше 40-45 лет.

Терапевт предостерегает также от уборки снега рано утром, так как в это время вероятность инфаркта наиболее высока.

Симптомы, которые могут указывать на проблемы со здоровьем во время уборки снега, включают боль или давление в груди, головокружение, тошноту, нарушения сердцебиения и сильную слабость в ногах. При их появлении следует немедленно вызывать скорую помощь.