 

Уборка снега может быть опасна для здоровья

06.12.2023, 8:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Многие недооценивают опасности, которые сопутствуют уборке снега, предупреждают врачи. Очистка дорожек или автомобиля от снега может оказаться опасным для вашего здоровья, особенно в холодные зимние дни.

Холодный воздух может оказать влияние на работу вашего сердца, а физическая активность во время уборки снега увеличивает риск сердечного приступа, говорят эксперты. Стеснение кровеносных сосудов, вызванное холодом, в сочетании с физическим напряжением, может нарушить ритм сердца и привести к серьезным проблемам, таким как аритмия и даже сердечный приступ.

Особенно осторожны нужно быть после 45 лет, так как в этом возрасте воздействие холода и физической нагрузки особенно ощутимо. По словам терапевта Тамары Ильинской, уборка снега на морозе может вызвать перенапряжение сосудистой системы, повысив артериальное давление и сужив коронарные артерии. Это особенно актуально для людей, ведущих сидячий образ жизни и старше 40-45 лет.

Терапевт предостерегает также от уборки снега рано утром, так как в это время вероятность инфаркта наиболее высока.

Симптомы, которые могут указывать на проблемы со здоровьем во время уборки снега, включают боль или давление в груди, головокружение, тошноту, нарушения сердцебиения и сильную слабость в ногах. При их появлении следует немедленно вызывать скорую помощь.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.12 / Daily Mail: планка помогает укрепить все группы мышц и снижает давление

07.12 / Беспроигрышный вариант и вечный тренд: идеи красно-золотого маникюра на Новый год

07.12 / Лучший вариант под любой праздничный образ: идеи черного маникюра

07.12 / Мнение: Слив-шоу

07.12 / Новый микрофон в iPhone 16 улучшит работу Siri

07.12 / Почему на самом деле бедный Санта был застрелен?

07.12 / Мнение: Замнут для ясности?

07.12 / Мнение: О дураках и дорогах… Неизлечимо?

07.12 / Москва будет доплачивать горожанам, оказавшимся за чертой бедности с доходом меньше 120 тысяч в месяц

07.12 / Появились подробности о новом iPhone SE 4

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика