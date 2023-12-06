 

Кипрское правительство прекратило операции с российским рублем после расследования ICIJ

06.12.2023, 8:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Кипрское правительство, в ответ на расследование Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), приняло решение обязать банки прекратить все операции с российским рублем. Это решение было озвучено местным изданием Politics. Параллельно с этим, в юридических и бухгалтерских организациях начались проверки, касающиеся злоупотребления процедурой ускоренной регистрации бизнеса, через которую россияне получали вид на жительство и разрешение на работу на Кипре.

Издание Politics также отмечает, что США готовятся отправить в Кипр команду из 24 человек, включая сотрудников ФБР и агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCen). Эти специалисты будут участвовать в рассмотрении 29 судебных дел, связанных с обходом санкций в отношении России.

Решения о прекращении операций с российской валютой и о вовлечении американских экспертов в расследование были приняты в ответ на расследование ICIJ, опубликованное 14 ноября. Расследование ICIJ затрагивает вопросы инвестиций российских бизнесменов на Кипре и скандал, связанный с “золотыми паспортами”. Согласно данным Cyprus Mail, сотрудники PricewaterhouseCoopers на Кипре подозреваются в причастности к обходу санкций.

После публикации расследования ICIJ на Кипре были приостановлены операции с картами китайской платежной системы UnionPay, выпущенными в России. Минфин Кипра заявил, что блокировка карт была принята по собственной оценке рисков и не была указанием правительства для финансовых институтов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.12 / Daily Mail: планка помогает укрепить все группы мышц и снижает давление

07.12 / Беспроигрышный вариант и вечный тренд: идеи красно-золотого маникюра на Новый год

07.12 / Лучший вариант под любой праздничный образ: идеи черного маникюра

07.12 / Мнение: Слив-шоу

07.12 / Новый микрофон в iPhone 16 улучшит работу Siri

07.12 / Почему на самом деле бедный Санта был застрелен?

07.12 / Мнение: Замнут для ясности?

07.12 / Мнение: О дураках и дорогах… Неизлечимо?

07.12 / Москва будет доплачивать горожанам, оказавшимся за чертой бедности с доходом меньше 120 тысяч в месяц

07.12 / Появились подробности о новом iPhone SE 4

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика