Кипрское правительство прекратило операции с российским рублем после расследования ICIJ

Кипрское правительство, в ответ на расследование Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), приняло решение обязать банки прекратить все операции с российским рублем. Это решение было озвучено местным изданием Politics. Параллельно с этим, в юридических и бухгалтерских организациях начались проверки, касающиеся злоупотребления процедурой ускоренной регистрации бизнеса, через которую россияне получали вид на жительство и разрешение на работу на Кипре.

Издание Politics также отмечает, что США готовятся отправить в Кипр команду из 24 человек, включая сотрудников ФБР и агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCen). Эти специалисты будут участвовать в рассмотрении 29 судебных дел, связанных с обходом санкций в отношении России.

Решения о прекращении операций с российской валютой и о вовлечении американских экспертов в расследование были приняты в ответ на расследование ICIJ, опубликованное 14 ноября. Расследование ICIJ затрагивает вопросы инвестиций российских бизнесменов на Кипре и скандал, связанный с “золотыми паспортами”. Согласно данным Cyprus Mail, сотрудники PricewaterhouseCoopers на Кипре подозреваются в причастности к обходу санкций.

После публикации расследования ICIJ на Кипре были приостановлены операции с картами китайской платежной системы UnionPay, выпущенными в России. Минфин Кипра заявил, что блокировка карт была принята по собственной оценке рисков и не была указанием правительства для финансовых институтов.