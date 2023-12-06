Мнение: О новом иуде в окружении Путина… И ты, брут?

Знаете, чем ужасна жизнь выходца из системы КГБ СССР?

Тем, что сначала преподаватели и наставники тебе говорят, мол, все люди в твоём окружении делятся на тех, кто уже тебя предал, но ты об этом пока не знаешь, и на тех, кто предаст тебя вскоре, и ты об этом узнаешь.

Ещё неизвестно, что горше, кстати.

То есть, для нынешнего российского президента Владимира Путина жизнь — ад. И доказательства тому появляются с удручающей частотой.

Пусть не каждый день, но очень часто приходится снова и снова убеждаться, что «предают только свои». От самых родных, коих, как известно, не выбирают, до тщательно избранных и хорошо прикормленных.

Вот и «батька» сдал своего патрона, несмотря на…

Немудрено: перешёл к более сильному. Ничего личного, просто бизнес. Впрочем, в его положении…

Белорусский президент Александр #Лукашенко слетал в Пекин. Многие верят, что он — всего лишь «почтальон Путина». Носит китайскому богдыхану вербальные депеши, которые не доверишь и послу, а затем передаёт ответы. Бог весть, зачем нужна эта хитрая схема в эпоху надёжнейшей криптографии: есть шифры, которые даже ИИ не раскроет и за миллион лет. Но вера — она такая. А может, Владимир #Путин, не пользующийся ни смартфоном, ни интернетом, просто старомоден.

Но «батька», похоже, ведёт и свою игру. Причём давно. И, как выясняется, успешно.

Двусторонняя встреча в Пекине Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина длилась в три раза дольше запланированного. А потом шерочка с машерочкой ещё пообщались. И ещё. И ещё.

«КНР и Беларусь — важные силы, участвующие в преобразовании и строительстве системы глобального управления. Мы готовы укреплять координацию и сотрудничество с белорусской стороной, — заявил председатель Си Цзиньпин. — #Китай всегда рассматривал китайско-белорусские отношения в стратегической и долгосрочной перспективе. Мы твёрдо поддерживаем #Беларусь в выборе пути развития в соответствии с её национальной спецификой, выступаем против вмешательства внешних сил в её внутренние дела».

Ну, все тонкие китайские намёки более, чем прозрачны, надеюсь.

Братская #Беларусь — теперь в этом нет уже никаких сомнений — под Китаем на 100%.

Таки почём хитрый белорус сдал своего российского покровителя?

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