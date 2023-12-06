Мнение: О новом иуде в окружении Путина… И ты, брут?
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Знаете, чем ужасна жизнь выходца из системы КГБ СССР?
Тем, что сначала преподаватели и наставники тебе говорят, мол, все люди в твоём окружении делятся на тех, кто уже тебя предал, но ты об этом пока не знаешь, и на тех, кто предаст тебя вскоре, и ты об этом узнаешь.
Ещё неизвестно, что горше, кстати.
То есть, для нынешнего российского президента Владимира Путина жизнь — ад. И доказательства тому появляются с удручающей частотой.
Пусть не каждый день, но очень часто приходится снова и снова убеждаться, что «предают только свои». От самых родных, коих, как известно, не выбирают, до тщательно избранных и хорошо прикормленных.
Вот и «батька» сдал своего патрона, несмотря на…
Немудрено: перешёл к более сильному. Ничего личного, просто бизнес. Впрочем, в его положении…
Белорусский президент Александр #Лукашенко слетал в Пекин. Многие верят, что он — всего лишь «почтальон Путина». Носит китайскому богдыхану вербальные депеши, которые не доверишь и послу, а затем передаёт ответы. Бог весть, зачем нужна эта хитрая схема в эпоху надёжнейшей криптографии: есть шифры, которые даже ИИ не раскроет и за миллион лет. Но вера — она такая. А может, Владимир #Путин, не пользующийся ни смартфоном, ни интернетом, просто старомоден.
Но «батька», похоже, ведёт и свою игру. Причём давно. И, как выясняется, успешно.
Двусторонняя встреча в Пекине Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина длилась в три раза дольше запланированного. А потом шерочка с машерочкой ещё пообщались. И ещё. И ещё.
«КНР и Беларусь — важные силы, участвующие в преобразовании и строительстве системы глобального управления. Мы готовы укреплять координацию и сотрудничество с белорусской стороной, — заявил председатель Си Цзиньпин. — #Китай всегда рассматривал китайско-белорусские отношения в стратегической и долгосрочной перспективе. Мы твёрдо поддерживаем #Беларусь в выборе пути развития в соответствии с её национальной спецификой, выступаем против вмешательства внешних сил в её внутренние дела».
Ну, все тонкие китайские намёки более, чем прозрачны, надеюсь.
Братская #Беларусь — теперь в этом нет уже никаких сомнений — под Китаем на 100%.
Таки почём хитрый белорус сдал своего российского покровителя?
—
Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”
Смотреть комментарии → Комментариев нет