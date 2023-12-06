 

Мнение: О первых названных виновных… Из-за кого не получился «Киев за 3 дня»?

06.12.2023, 5:09, Разное
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Как говорят в армии, у каждого про***…, то есть ЧП, есть фамилия, имя, занимаемая должность и воинское звание. А ещё там любят повторять, что уставы и наставления «писаны кровью».

Первый в России приговор в отношении военнослужащих за нарушение правил боевого дежурства и «неотражение» внезапного нападения на Российскую Федерацию вынес Второй Западный окружной военный суд в Москве. А фактические обстоятельства этого уголовного дела касались событий марта-апреля прошлого года, когда случилось то, что случилось, и российская армия понесла потери.

На скамье подсудимых — не совсем уж «стрелочники». Подполковник и майор.

Предъявленное им обвинение относится к одному печальному и трагичному эпизоду после начала спецоперации, который повлёк материальные потери и человеческие жертвы.

Уголовное дело было возбуждено в отношении подполковника российской армии Анатолия Бондарева и майора Дмитрия Дмитракова. Окружное военное следственное управление СК обвинило их в том, что они не предотвратили удар ВСУ по своей части и складу боеприпасов в Белгородской области 27 апреля 2022 года. Согласно материалам дела, в результате взрывов погибло семь военнослужащих, 43 получили ранения, было уничтожено 15 единиц военной техники. А причиной инцидента стал прилёт украинской ракеты «Точка-У».

Следствие и суд, похоже, пришли к выводу, что его можно было отразить при должной организации боевого дежурства. Что конкретно было сделано «не так» обвиняемыми, не разглашается, ибо военная тайна. Но согласно выводам следствия, офицеры имели все возможности для предотвращения атаки ВСУ, но своим бездействием допустили причинение серьёзного ущерба обороноспособности страны. Оба подсудимых вины не признали. Суд в итоге приговорил их к лишению свободы на сроки, намного меньшие верхней планки вменённой статьи, а также не стал лишать офицерских званий. Через некоторое время оба смогут выйти по УДО, поскольку во время следствия провели под арестом порядка полутора лет каждый.

Это первый приговор такого рода в новейшей истории России. Но, возможно, не последний. Источники в армейских кругах говорят журналистам, что по каждому «прилёту» со стороны Украины возбуждаются уголовные дела о терроризме, при этом если ракеты или дроны не были сбиты или подавлены российскими военными, то в отношении них расследуется дело о халатности. Которое можно и переквалифицировать на более тяжкую.

Что ж, военная дисциплина требует жертв.

Но кто ответит за более серьёзные вещи?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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