Nutrients: морские водоросли снижают уровень сахара в крови

Как сообщает издание Nutrients, включение в рацион такого продукта, как морские водоросли, позволяет минимизировать уровень сахара в крови.

В ходе исследования, проведенного представителями Сеульского университета науки и технологий, было установлено, что употребление водорослей Laminaria digitata, Undaria pinnatifida, Acophyllum nodosum и Fucus vesiculosus способствует улучшению метаболического здоровья, поддерживая уровень глюкозы и инсулина в крови. Бурые морские водоросли, богатые белком, пищевыми волокнами, каротиноидами, полисахаридами и полифенолами, способны снизить уровень глюкозы в крови на 16,5%.

Кроме того, употребление не менее тысячи миллиграммов водорослей в виде экстракта способствуют снижению степени инсулинорезистентности.