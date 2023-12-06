 

Украина и её западные союзники ищут виновных в неудачах Киева

06.12.2023, 4:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Ещё недавно западные СМИ трубили о скорой победе Киева над Москвой, однако сегодня очевидно, что положение страны плачевно, констатирует международный обозреватель Europe 1 Венсан Эрвуэтт. В связи с этим в Киеве и на Западе начался поиск виновных в провале контрнаступления и других военных неудачах, и каждая сторона стремится переложить ответственность друг на друга, отмечает журналист.

Джо Байден, ведь, запросил шестьдесят миллиардов долларов дополнительной помощи для Украины.

ВЕНСАН ЭРВУЭТТ, международный обозреватель Europe 1: Да, но это было до того, как Украина признала провал своего контрнаступления. Это были времена, когда в Киеве звучал единый голос, и все его слушали. Это были славные времена, когда воинственно настроенные СМИ трубили о том, что прорыв ожидается уже на следующей неделе, и возможно, уже начался;  о том, что российские солдаты деморализованы, голодают и не имеют достаточно снарядов;  о том, что русские не восстановятся после своей победы в Бахмуте; что Путин прячется, что он предан и тяжело болен. То был волшебный мир пропаганды.

Но позднее реальность взяла своё. Украина изнурена войной,  в которой невозможно победить, но которую ей нельзя проиграть. РФ остаётся при ресурсах, она беспрестанно адаптируется, и её положение в Донбассе кажется столь же неприступным, как и положение Путина в Кремле.

Количество убитых и раненных остаётся государственной тайной, но украинским солдатам сегодня больше сорока лет, а набор  новых кадров превратился в охоту на мужчин.

В высших кругах власти в Киеве тоже теперь царит раздор.

ВЕНСАН ЭРВУЭТТ: Этот признак редко обманывает. Главу генштаба, национального героя, генерала Залужного клан Зеленского отныне подозревает в пораженческих настроениях и, хуже того, в наличии политических амбиций. Зеленский практически прыгает выше головы, чтобы отстранить от работы главу спецслужб или отдавать приказы генералам на поле боя. Каналами командования войсками управляют, как каналом телевидения.

Кеннеди говорил, что у победы сто отцов, а поражение всегда сирота. На Украине же всё в точности наоборот. У поражения тысяча виновников. В целом — это все, кого вы считаете врагами. Американцы уже начали обвинять друг друга. Европейцы пока предпочитают смотреть в другую сторону — возмущаться происходящим в Газе или говорить об отдалённом будущем на саммите COP 28. Но не сомневайтесь: подведение итогов этого конфликта, который никогда не должен был разгораться, не за горами.

Дата выхода в эфир: 5 декабря 2023 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.12 / Жилье по реновации получили 3,7 тысячи жителей района Нижегородский

07.12 / В Кремле 15 декабря состоится вручение премии “Марка № 1 в Россию”

07.12 / Сергей Жуков сообщил о рождении пятого ребенка

07.12 / Bloomberg – блокировка помощи Украине подрывает доверие союзников Вашингтона

07.12 / В Саларьеве в 2024 году откроют спортивный комплекс

07.12 / Гостями и зрителями форума BRICS+ Fashion Summit в Москве стали 3,5 млн человек

07.12 / 25 лет народного доверия!

07.12 / Горячая линия паллиативной помощи Подмосковья помогла людям 25 тысяч раз

07.12 / В Москве отметят 220-летие со дня рождения Тютчева

07.12 / Территории у кластеров “Руднево” и “Ломоносов” превратились в комфортные пространства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика