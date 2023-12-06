Васаби способствует улучшению когнитивных способностей

Как показали результаты исследования, проведенного японскими учеными, представляющими Университет Тохоку, употребление корня васаби способствует улучшению когнитивных способностей у людей, преодолевших возрастной порог в 60 лет.

Удалось установить, что горчичное масло, а именно такая его разновидность, как гексарафан, содержащееся в корне васаби, не только обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, но и может существенно улучшить как рабочую, так и эпизодическую память.

Многочисленные тесты, проведенные на добровольцах в возрасте от 60 до 80 лет, продемонстрировали, что больше всего изменения прослеживаются при выполнении вычислений, сопоставлении лиц и имен, а также запоминании коротких разговоров.