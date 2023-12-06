 

Установлена связь между кошачьим паразитом и развитием шизофрении

06.12.2023, 3:39, Разное
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Как сообщает издание Daily Mail, степень вероятности развития шизофрении у молодых владельцев кошек в два раза выше по сравнению с теми, у кого такой домашний питомец отсутствует.

В ходе исследования, проведенного австралийскими учеными, представляющими Университет Квинсленда, было установлено, что причина заключается в паразите Toxoplasma gondii, обитающем в нижних отделах кишечника кошки. Проникая в организм человека в процессе контакта с домашним питомцем, этот паразит, относящийся к категории достаточно распространенных, может оказывать воздействие на нейромедиаторы в мозге.

Учитывая то обстоятельство, что нейромедиаторы играют ключевую роль в процессе обучения и регуляции настроения, нарушения могут приводить к изменениям личности и таким психическим расстройствам, как шизофрения.        


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