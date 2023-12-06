Nutrients: морковный сок защищает от рака

Как сообщает издание Nutrients, включение морковного сока в рацион способствует минимизации воспаления в организме и повышает степень защиты организма от онкологических заболеваний.

В ходе исследования, проведенного учеными Университета Южной Дании, было установлено, что употребление морковного сока увеличило степень концентрации в плазме крови, причем буквально в течение часа, определенных цитокинов, что поспособствовало запуску противовоспалительной реакции в организме и улучшению иммунного ответа на опухолевые раковые клетки.

Ученые уточнили, что повышение уровня интерлейкина связано с усилением естественной защиты от хронических воспалительных нарушений, аутоиммунных и онкологических заболеваний, добавив, что аналогичные свойства присутствовали и у других цитокинов.