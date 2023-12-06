 

Daily Mail: монодиеты не закрывают потребность организма в витаминах

06.12.2023, 1:16, Разное
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Как сообщает издание Daily Mail, придерживание в течение длительного времени монодиеты, подразумевающей употребление одного или нескольких продуктов, приводит к тому, что организм начинает испытывать дефицит необходимых для нормального развития витаминов и минералов, о чем рассказал диетолог Дуэйн Меллор.

Кефирная, яблочная, гречишная, белковая и другие разновидности подобной диеты действительно позволяют, учитывая жесткие ограничения, сбросить вес в течение достаточно короткого временного отрезка, но они не рассчитаны на продолжительный период.

Возвращение к привычному режиму питания не только возвратит потерянный вес, но и добавит дополнительные килограммы, в то время как из-за дефицита витаминов, минералов и других питательных веществ могут возникнуть проблемы с иммунитетом и желудочно-кишечным трактом.        


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