 

Диетолог назвала природные источники коллагена для организма

06.12.2023, 1:15, Разное
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Как заявила в интервью изданию Health Shots диетолог Эти Джейн, процесс выработки коллагена в организме с возрастом замедляется, в связи с чем следует включать в свой рацион продукты, содержащие данный белок в большом количестве.

Довольно значительное количества коллагена, необходимого для поддержания прочности и эластичности сосудов, а также здоровья кожи, волос и ногтей, содержится в костяном бульоне, холодце, и рыбе, прежде всего имеющей отношение к семейству лососевых, а также сардине и скумбрии. Повысить степень выработки белка организмом можно за счет употребления яиц и ягод, поддерживающих синтез коллагена в организме за счет антиоксидантов.

Кроме того, следует позаботиться о регулярном поступлении в организм цитрусовых, учитывая то обстоятельство, что витамин C играет в образовании коллагена довольно существенную роль.    


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