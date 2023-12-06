Диетолог назвала природные источники коллагена для организма

Как заявила в интервью изданию Health Shots диетолог Эти Джейн, процесс выработки коллагена в организме с возрастом замедляется, в связи с чем следует включать в свой рацион продукты, содержащие данный белок в большом количестве.

Довольно значительное количества коллагена, необходимого для поддержания прочности и эластичности сосудов, а также здоровья кожи, волос и ногтей, содержится в костяном бульоне, холодце, и рыбе, прежде всего имеющей отношение к семейству лососевых, а также сардине и скумбрии. Повысить степень выработки белка организмом можно за счет употребления яиц и ягод, поддерживающих синтез коллагена в организме за счет антиоксидантов.

Кроме того, следует позаботиться о регулярном поступлении в организм цитрусовых, учитывая то обстоятельство, что витамин C играет в образовании коллагена довольно существенную роль.