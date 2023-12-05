 

Ученые не нашли прямой связи между размерами женских ягодиц и привлекательностью

05.12.2023, 23:00, Разное
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Как сообщает издание Daily Mail, размер женских ягодиц оказался далеко не самым важным фактором красоты.

В ходе исследования, проведенного представителями Университета Лома Линда в Калифорнии, было установлено, что наиболее привлекательными считаются не слишком большие женские ягодицы, причем объем талии должен составлять 65% от объема бедер. Второе место 1100 участников эксперимента, оценивавшие восемь изображений, отдали ягодицам большего размера, где окружность талии составляла 60% от окружности бедер. Последнее место по популярности заняли очень крупные ягодицы на фоне узкой талии.

Пластический хирург Марк Эверетт, прокомментировавший результаты исследования, подчеркнул, что столь экстремальные пропорции тела многим кажутся неестественными.           


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