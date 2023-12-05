 

Психотерапевт Кресс назвала фрукт, помогающий в борьбе с тревогой

05.12.2023, 21:48, Разное
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Одной из достаточно распространенных психических проблем является тревога, характеризуемая чрезмерной степенью беспокойства и нервозности, а также высоким уровнем стресса, которую можно преодолеть не только при помощи лекарств, но и прибегнув к натуральной альтернативе в виде фиников.

Психотерапевт Софи Кресс уточнила, что финики богаты магнием, играющим ключевую роль в расслаблении и минимизации стресса, а также антиоксидантами, способствующими уменьшению воспалительных процессов в организме, которые могут усиливать симптомы тревоги.

Кроме того, флавоноиды, каротиноиды и фенольная кислота, содержащиеся в финиках, демонстрируют высокую степень эффективности в борьбе с окислительным стрессом, благодаря чему продуктивность работы тела и разума возрастает.     


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