Скандалы: Зеленскому будет «поздно рыпаться»

Раскрыты тайные мотивы скандального интервью Виталия Кличко

На Украине вовсю обсуждают интервью Кличко для швейцарского СМИ «20 Minuten», в котором он высказался в поддержку Залужного и обвинил Зеленского в совершении ошибок, за которые он «расплатится». Мотивы выступления Кличко нам объяснил политический эксперт и журналист портала «Украина.ру» Василий Стоякин.

«На самом деле, Кличко давно находится в состоянии оппозиции к Зеленскому. Он так же, как и Петр Порошенко, считает, что президентский пост Зеленского — это историческая случайность. В 2014 именно Кличко рассматривался в качестве кандидата на должность президента от объединенной оппозиции. И у него были ненулевые шансы выиграть у Януковича. То есть у него с тех пор осталось понимание того, что он может быть кандидатом на пост президента, причем достаточно успешным. – считает Стоякин. — С другой стороны, Кличко знает проблемы, которые встают перед местным самоуправлением Украины, знает, какова роль Зеленского и украинских правителей в возникновении этих проблем. И, естественно, он Зеленским недоволен.

Кроме того, у них длительная история сложных отношений, потому что на Кличко давят, против него и близких ему людей возбуждают уголовные дела. Поэтому ничего неожиданного в этих заявлениях Кличко нет. Он просто воспользовался случаем, чтобы напомнить, что он остается в первом эшелоне украинской политики и может чего-нибудь эдакое сделать».

— К вопросу о кандидатах в президенты. В этом интервью Кличко заявил, что на данный момент у него нет политических амбиций. Почему?

— С чисто политико-юридической точки зрения, на Украине выборы не назначены. Неизвестно, когда они состоятся. И если Кличко заявит, что у него есть политические амбиции, то это могут использовать против него. И в пропагандистском плане — мол, смотрите, этот человек расшатывает ситуацию во время СВО. И в плане юридическом: что он начал избирательную кампанию, когда избирательная кампания не начата, и это основание для того, чтобы впоследствии не принять у него документы, когда он захочет зарегистрироваться.

Но пока, чтобы что-нибудь сделать в украинской системе, нужно разрешение Вашингтона. Без разрешения Вашингтона не будут проходить выборы. Без разрешения Вашингтона невозможен ни военный переворот, ни смена президента. Какова позиция Вашингтона — пока не очень понятно, потому что там Зеленскому намекают, что выборы надо проводить. Но пока это намеки, Зеленского к ответственности привлечь нельзя. А потом, когда окажется, что это был приказ, ему уже поздно будет рыпаться.

Елизавета Калашникова

Оригинал материала: “Московский комсомолец”