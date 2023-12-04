 

В Китае создали умный пояс, способный заменить незрячим трость

04.12.2023, 18:48, Разное
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Китайский стартап AI Guided разработал умный пояс, предназначенный для незрячих людей и способный выступить в качестве замены традиционной трости, предлагая новый способ восприятия окружающего мира.

Девайс оснащен 8-мегапиксельной камерой и датчиками, при помощи которых пояс, получивший название GUIDi, анализирует окружающее пространство. Интегрированный в пояс искусственный интеллект, оценивающий обстановку в режиме реального времени, определяет препятствие на пути человека, после чего активирует блоки тактильной обратной связи.

В итоге владелец пояса ощущает вибрации, указывающие, в каком направлении следует продолжать движение. Для удобства использования кнопки на поясе обозначены шрифтом Брайля.    


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