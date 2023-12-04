 

Microsoft представила новые возможности настройки для Windows 11

04.12.2023, 18:45, Разное
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Microsoft планирует внести значительные изменения в приложение Dev Home App для операционной системы Windows 11. Они предоставят разработчикам дополнительные опции для настройки системы. Об этом сообщается в официальном репозитории Dev Home на GitHub.

Кроме того, Microsoft предоставила возможность разработчикам выразить свои пожелания и предложения относительно “Расширенных настроек Windows” на GitHub. Этот раздел будет включать в себя дополнительные параметры и функции, которые ранее было сложно настроить в операционной системе.

“Расширенные настройки Windows” облегчат работу разработчиков, позволяя им получать доступ к новым и экспериментальным функциям, которые улучшат их рабочие процессы, а также быть в курсе опций, способных повысить производительность. Важно отметить, что этот раздел не заменит существующие настройки и функции, доступные в “Для разработчиков” в настройках Windows.

Среди главных целей нового раздела – предоставить разработчикам больше контроля над настройками системы и расширенными функциями, а также помочь им находить настройки, которые сделают их повседневную работу более эффективной. Кроме того, Microsoft планирует создать единый пользовательский интерфейс для настройки возможностей разработчика в Windows.


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