Рупор кремлевской пропаганды: Пойдем освобождать Гайану

Пойдем освобождать Гайану

Мадуро поздравил венесуэльский народ с победой на состоявшемся в воскресенье референдуме по территориальному спору с Гайаной.

"Единственный победитель на референдуме – это народ Венесуэлы и суверенитет Венесуэлы, а единственные проигравшие – это правительство Гайаны, ExxonMobil и империя США".

Мадуро подчеркнул, что вместе с героем национально-освободительной борьбы Симоном Боливаром Венесуэла "пойдет освобождать Гайану-Эссекибо".

На консультативном референдуме более 95% граждан положительно ответили все на пять вопросов и высказались за отказ от неприемлемого для Венесуэлы Парижского арбитражного решения третейского суда 1899 года, в поддержку Женевского соглашения, которое позволяет разрешить конфликт путем прямых переговоров сторон конфликта, за непризнание юрисдикции Международного суда ООН для разрешения территориального спора с Гайаной и противодействие незаконному распоряжению Гайаной не делимитированным с Венесуэлой морским шельфом. Участники референдума проголосовали за создание штата Гайаны-Эссекибо и его включение в состав Венесуэлы

Ждем начала Специальной Венесуэльской Операции.

Нефть Гайаны должна принадлежать венесуэльскому народу, а не западным империалистам.

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