 

Рупор кремлевской пропаганды: Пойдем освобождать Гайану

04.12.2023, 17:53, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пойдем освобождать Гайану

Мадуро поздравил венесуэльский народ с победой на состоявшемся в воскресенье референдуме по территориальному спору с Гайаной.

"Единственный победитель на референдуме – это народ Венесуэлы и суверенитет Венесуэлы, а единственные проигравшие – это правительство Гайаны, ExxonMobil и империя США".

Мадуро подчеркнул, что вместе с героем национально-освободительной борьбы Симоном Боливаром Венесуэла "пойдет освобождать Гайану-Эссекибо".

На консультативном референдуме более 95% граждан положительно ответили все на пять вопросов и высказались за отказ от неприемлемого для Венесуэлы Парижского арбитражного решения третейского суда 1899 года, в поддержку Женевского соглашения, которое позволяет разрешить конфликт путем прямых переговоров сторон конфликта, за непризнание юрисдикции Международного суда ООН для разрешения территориального спора с Гайаной и противодействие незаконному распоряжению Гайаной не делимитированным с Венесуэлой морским шельфом. Участники референдума проголосовали за создание штата Гайаны-Эссекибо и его включение в состав Венесуэлы

Ждем начала Специальной Венесуэльской Операции.
Нефть Гайаны должна принадлежать венесуэльскому народу, а не западным империалистам.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12 / Скандалы: «Россияне не хотят работать дворниками за 60 тысяч»

04.12 / BioEssays: люди лишились генов долголетия из-за динозавров

04.12 / Доктор Принц предупредила об опасности сидячей работы

04.12 / Стало известно, какие продукты ферментации по пользе не уступают квашеной капусте

04.12 / В Петербурге запретят употреблять алкоголь в новогоднюю ночь

04.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Расплата за альтернативную реальность

04.12 / Скандалы: Боль микрозвёзд

04.12 / Составлен ТОП ненужных новогодних подарков в России

04.12 / В Совфеде предложили давать водительские права только тем, кто «может карбюратор собрать-разобрать»

04.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Внезапно не дожила до расследования

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика