Рупор кремлевской пропаганды: Пойдем освобождать Гайану
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Пойдем освобождать Гайану
Мадуро поздравил венесуэльский народ с победой на состоявшемся в воскресенье референдуме по территориальному спору с Гайаной.
"Единственный победитель на референдуме – это народ Венесуэлы и суверенитет Венесуэлы, а единственные проигравшие – это правительство Гайаны, ExxonMobil и империя США".
Мадуро подчеркнул, что вместе с героем национально-освободительной борьбы Симоном Боливаром Венесуэла "пойдет освобождать Гайану-Эссекибо".
На консультативном референдуме более 95% граждан положительно ответили все на пять вопросов и высказались за отказ от неприемлемого для Венесуэлы Парижского арбитражного решения третейского суда 1899 года, в поддержку Женевского соглашения, которое позволяет разрешить конфликт путем прямых переговоров сторон конфликта, за непризнание юрисдикции Международного суда ООН для разрешения территориального спора с Гайаной и противодействие незаконному распоряжению Гайаной не делимитированным с Венесуэлой морским шельфом. Участники референдума проголосовали за создание штата Гайаны-Эссекибо и его включение в состав Венесуэлы
Ждем начала Специальной Венесуэльской Операции.
Нефть Гайаны должна принадлежать венесуэльскому народу, а не западным империалистам.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет